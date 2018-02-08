Около 55 представителей российской элиты поучаствуют в молитвенном завтраке в Вашингтоне

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В четверг в Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне примут участие около 55 представителей российской религиозной и политической элиты, сообщил телеканал CNN .

Мероприятие с участием президента США организуется американским конгрессом вместе с христианской организацией Fellowship Foundation, на него приглашаются представители бизнеса, политики, общественные и религиозные деятели.

"Я могу подтвердить, что в этом году завтрак посетят более 3 тыс. 800 человек, представляющих более 130 стран и территорий. Примерно 55 человек из России, в том числе группа из 35 молодых профессионалов - врачей, юристов, бизнес-лидеров в возрасте от 20 до 30 лет, приглашенных без учета их положения и вероисповедания", - сообщила телеканалу пресс-секретарь Fellowship Foundation Ларри Росс.

Организация не раскрывает информацию о том, как составлялся и утверждался список гостей, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты РФ Ксения Собчак была приглашена в США на молитвенный завтрак. "Нас пригласили, но расписание у нее очень плотное. Если получится, она будет присутствовать", - сказала пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова "Интерфаксу".

30 января в Госдуме сообщили "Интерфаксу", что главы трех парламентских комитетов - Андрей Макаров (по бюджету и налогам), Анатолий Аксаков (по финансовому рынку) и Вячеслав Никонов (по образованию и науке) - отказались от участия в молитвенном завтраке в США, куда собирались по приглашению своих коллег из американского Конгресса, так как считают неправильным такой визит после публикации Минфином США "кремлевского доклада".