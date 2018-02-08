Госдеп США констатировал низшую точку отношений с Россией

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - США хотели бы восстановить отношения с Россией из-за сфер, вызывающих общую озабоченность, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

"Я бы сказала, что это очень сложные и запутанные отношения (между США и РФ - ИФ) и госсекретарь ясно заявлял, где эти отношения сейчас находятся. В прошлом году он сказал, что отношения находятся на самой низкой точке. Мы бы хотели восстановить эти отношения, потому что у нас много сфер, которые вызывают взаимную озабоченность", - сказала она журналистам.

Представитель Госдепа США отметила, что КНДР - это одна из сфер. "Нам необходимо больше помощи по вопросу вокруг КНДР и денуклеаризации", - заявила Хизер Нойерт.

"Еще одна область, где нам удается в настоящее время успешно работать вместе, - это зона (деэскалации - ИФ) на юго-западе Сирии", - добавила она.