Коалиция под началом США ударила по проправительственным силам Сирии

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Штаб "Сирийских демократических сил" подвергся нападению со стороны проправительственных сил Сирии, коалиция во главе с США нанесла ответные удары, сообщает Центральное командование ВС США.

"Сирийские проправительственные силы инициировали неспровоцированное нападение на штаб "Сирийских демократических сил" 7 февраля. Военнослужащие коалиции находились в качестве советников, помощников и сопровождающих сил совместно с партнерами SDF во время нападения в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликта на реке Евфрат", - говорится в сообщении.

"Для защиты коалиционных и партнерских сил коалиция нанесла удары по атакующим силам, чтобы отразить акт агрессии против партнеров, участвующих в борьбе с ИГИЛ (запрещена в РФ)", - отмечается в сообщении.