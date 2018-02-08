Ильхам Алиев назвал стратегической целью азербайджанцев "возвращение" Еревана

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Азербайджанцы должны постепенно приближаться к своей стратегической цели по "возращению" себе Еревана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Ереван является нашей исторической землей, и мы азербайджанцы должны вернуться на эти земли. Это наша политическая и стратегическая цель, и мы должны к ней постепенно приближаться", - сказал Алиев на VI Съезде правящей партии "Йени Азербайджан".

"Хочу отметить, что мы не должны забывать о своих исторических землях. В дальнейшем это должно быть одним из направлений нашей деятельности. Наши исторические земли - Иреванское ханство, Зенгезур, Гейче, об этом должно знать как наше молодое поколение, так и весь мир", - отметил он.

Ранее в четверг делегаты VI съезда правящей партии Азербайджана - "Йени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") выдвинули Ильхама Алиева кандидатом в президенты на внеочередных выборах 11 апреля.