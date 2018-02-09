Адвокаты Младича потребовали отправить его на лечение в Сербию

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Адвокаты Ратко Младича направили в Механизм остаточной компетенции Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) требование передать сербского генерала на лечение в Сербию, заявил депутат Госдумы, глава "Российского общественного комитета в защиту генерала Младича" Павел Дорохин.

"От семьи и адвокатов Младича направлено требование в Механизм остаточной компетенции передать генерала на лечение в Сербию под гарантии правительства республики", - сказал Дорохин в пятницу "Интерфаксу".

По его словам, обращение содержит и второе требование - "отклонить вердикт Гаагского трибунала в связи с тяжелым состоянием здоровья генерала Младича".

"В письме отмечается, что у Младича в те дни, когда шел процесс вынесения судебного вердикта и до этого, постоянно было повышенное давление. Соответственно, некоторые вопросы он просто не мог адекватно воспринимать. Суд не учел, что генерал находится в тяжелом состоянии и настаивал на ускоренном завершении трибунала. Вероятность ошибки при таком подходе возрастала в разы", - сказал Дорохин.

Также в обращение включена жалоба адвокатов "на главного врача трибунала, который не обеспечил должного лечения и нарушил медицинскую этику", добавил депутат. Дорохин отметил, что адвокаты готовят "всеобъемлющую апелляцию, состоящую из большого числа пунктов".

Гаагский трибунал в ноябре 2017 года признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению. Сын генерала заявлял, что защита подаст апелляцию на приговор МТБЮ. На обжалование приговора, по уточненным данным, дается 4 месяца.

Основная работа МТБЮ завершена, а рассмотрение ряда апелляций передано Международному остаточному механизму для уголовных трибуналов. Эта структура была специально создана Совбезом ООН для завершения работы, начатой МТБЮ.