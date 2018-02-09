Uber и Waymo во внесудебном порядке урегулировали дело о краже данных

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сервис по заказу такси Uber Technologies Inc и компания Waymo холдинга Alphabet (в него также входит Google) достигли внесудебного соглашения об урегулировании поданного последней иска о краже секретных данных.

Дело длилось с лета прошлого года, когда Waymo, занимающаяся разработками в сфере самоуправляемых автомобилей, обвинила своего бывшего инженера Энтони Левандовски в краже нескольких тысяч конфиденциальных файлов при переходе на работу в Uber. Левандовски возглавил проект по созданию таких машин в Uber, но из-за скандала был уволен 30 мая.

Сумма, которую Uber выплатила Waymo за прекращение дела, не называется, однако источники Bloomberg сообщают, что речь идет о доле в 0,34% компании, или $245 млн. Изначально Waymo добивалась компенсации в размере $1,86 млрд и запрета Uber на использование технологий, упоминающихся в иске.

Глава Uber Дара Хосровшахи отметил, что его компания и Alphabet являются не только конкурентами, но и "партнерами, разделяющими уверенность в том, что технологии способны изменить жизнь людей к лучшему".

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги примерно в 610 городах более чем в 70 странах. На территории СНГ Uber присутствует в России (16 городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, Нижний Новгород и Уфу), Белоруссии (Минск), Азербайджане (Баку), Казахстане (Астана) и на Украине (Киев).