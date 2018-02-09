Большинство американцев назвали честным расследование по "российскому делу"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Большинство американцев считают честным расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера по так называемому "российскому делу" о вмешательстве в американские выборы 2016 года, сообщает в пятницу организация Marist Poll со ссылкой на собственный опрос.

Такого мнения, по данным экспертов, придерживаются 53% респондентов. Кроме того, 70% опрошенных считают, что Мюллер должен довести расследование до конца.

Считают несправедливым расследование 28%, а 16% предлагают уволить Мюллера.

Если американцам придется выбирать, кому верить, Мюллеру или президенту США Дональду Трампу, больше респондентов склонны поверить спецпрокурору (55%), а не американскому лидеру (30%). Еще 1% верит сразу обоим, а 4% опрошенных американцев не верит никому.

Граждане США разделились во мнении о возможности контактов Трампа с Россией: 29% считают, что президент совершил что-то незаконное, 27% полагают, что он поступал неэтично, но не нарушал закон, а 36% убеждены, что Трамп не совершал ничего плохого.

Авторы опроса также узнали у граждан США, кому бы они предпочли поверить: Трампу или ФБР. Две трети опрошенных заявили, что если у ФБР и президента возникнут разногласия, они поверят ФБР, готовы поверить президенту 24%. О положительном отношении к ФБР рассказали 65% респондентов, о положительном отношении к президенту - лишь 35%.

Мнения граждан США относительно возможности российского вмешательства в выборы в Конгресс США в 2018 году разделились, сообщает Marist Poll. 41% респондентов считает, что возможность вмешательства России в выборы в США вероятна или очень вероятна. Противоположного мнения придерживаются 53%. Остальные участники опроса затруднились ответить.

Вмешательства России в выборы ожидают 60% демократов. Среди республиканцев преобладает мнение, что Россия не будет пытаться помешать процессу: так думают 78% сторонников партии.

Принявшие участив в опросе граждане США обвиняют Конгресс и социальные сети в том, что они делают недостаточно для того, чтобы обезопасить промежуточные выборы от "российских хакеров". Так считают 73% опрошенных.

Согласно опросу, американцы пока что планируют голосовать за демократов на выборах 2018 года: 49% поддерживают кандидатов от демократов, а 38% - от республиканцев.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в ноябре 2018 года. Американцам предстоит переизбрать всех 435 членов палаты представителей США, а также 34 из 100 членов сената.