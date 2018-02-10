США собрались увеличить военное присутствие в Азии из-за китайской угрозы

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - США планируют увеличить свое военное присутствие в Восточной Азии, перебросив туда часть подразделений, которые сейчас находятся на Ближнем Востоке, для того, чтобы противостоять угрозе, исходящей от Китая, пишет в пятницу Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По данным Wall Street Journal, сейчас 50 тысяч американских военных находятся в Японии, около 30 тысяч - в Южной Корее и 7 тысяч - на острове Гуам, где расположена крупнейшая база США в Тихом океане. Вдобавок к ним командование ВС США планирует перебросить в регион экспедиционные отряды морской пехоты, которые предназначенные для быстрого реагирования на любые угрозы - от стихийного бедствия до угрозы безопасности.

Издание отмечает, что этот шаг станет осуществлением недавно обнародованной Белым домом стратегии нацбезопасности, которая назвала Россию и Китай главными угрозами для США.