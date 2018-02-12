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Глава МИД Нидерландов признался во лжи о встрече с Путиным в 2006 году

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Нидерландов Хальбе Зейлстра признался, что на протяжении 12 лет лгал о своем присутствии на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает в понедельник Associated Press.

"Я счел, что это важная геополитическая история, которая может иметь потенциально серьезные последствия. Я "включил себя" в эту историю, чтобы быть уверенным в том, что раскрытая информация не будет связана с тем человеком, который действительно был там. Потому что это могло иметь последствия для него и его компании", - заявил Зейлстра.

Министр иностранных дел Нидерландов пояснил в интервью газете De Volkskrant, что речь идет о событиях 2006 года, когда он работал в нефтегазовой компании Shell.

В прошлом Зейлстра заявлял, что присутствовал на встрече российского лидера c представителями международного бизнеса и слышал комментарии Путина о "Великой России, в состав которой должны войти Россия, Белоруссия, Украина и страны Прибалтики".

Теперь же Зейлстра заявил, что "одолжил" детали встречи и отрывки комментариев российского лидера у некоего человека, который в действительности присутствовал на встрече, и выдал их за собственную информацию. Министр отметил, что хотя его и не было на этой встрече, переданные им слова не являются ложью.

Ожидается, что Зейлстра на этой неделе встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве, напоминает Associated Press.

Теги: Нидерланды, Хальбе Зейлстра, Владимир Путин
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