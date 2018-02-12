Fox News сообщил о госпитализации жены старшего сына Дональда Трампа

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Жену старшего сына американского президента Дональда Трампа отправили в больницу после того, как она получила и открыла конверт, в котором находился белый порошок, сообщает в понедельник телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

Отмечается, что госпитализация Ванессы Трамп - супруги Дональда Трампа-младшего - является лишь мерой предосторожности.

В сообщении также говорится, что супруга сына американского президента открыла письмо, которое было адресовано ее мужу.

Инцидент произошел примерно в 10:00 утра по местному времени (18:00 мск). Конверт был доставлен домой к сыну Трампа.

По данным телеканала ABC, помимо Ванессы Трамп, были также госпитализированы еще два человека. Однако о ком именно идет речь, не сообщается.

Старший сын президента США в браке с Ванессой Трамп с 2005 года. У пары пятеро детей.