Жизнь и здоровье жены старшего сына Трампа оказались вне опасности

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Белый порошок, содержащийся в конверте, который получила и открыла жена сына американского президента Дональда Трампа-младшего, оказался неопасным, сообщает в понедельник телеканал Fox News со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

Ранее Ванесса Трамп была госпитализирована после того, как открыла конверт, в котором находилось неизвестное вещество. Отмечалось, что госпитализация стала мерой предосторожности.

Письмо было адресовано Трампу-младшему. Инцидент произошел примерно в 10:00 утра по местному времени (18:00 мск). Конверт был доставлен домой к семье сына президента США.

Сотрудники полиции и Секретная служба США приступили к расследованию случившегося.