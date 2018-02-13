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Роспотребнадзор сообщил о вспышке сибирской язвы в Турции

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Роспотребнадзор сообщил о вспышке сибирской язвы в Турции
Споры бактерий сибирской язвы
Фото: Reuters

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Свыше 70 человек госпитализированы в связи со вспышкой сибирской язвы, зарегистрированной в одном из регионов Турции, сообщает во вторник Роспотребнадзор.

"По информации муниципальных властей провинции Трабзон от 10 февраля 2018 года, в районе населенного пункта Акчаабат на севере Турции, имеющего выход к Черному морю, зарегистрирована вспышка сибирской язвы. Госпитализировано более 70-ти человек, из которых у трех диагноз подтвержден лабораторно. Одна женщина скончалась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно данным эпидемиологического расследования, проводимого турецкими органами здравоохранения, вспышка связана с разделкой больных коров и употреблением в пищу инфицированного мяса.

"Турецкие специалисты принимают ряд мер по недопущению дальнейшего распространения инфекции. Материал для лабораторных исследований направлен в Анкару", - сообщает Роспотребнадзор.

Ведомство обращает внимание россиян на сложившуюся ситуацию и просит учитывать ее при планировании поездок.

Теги: Турция, Роспотребнадзор
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Роспотребнадзор сообщил о вспышке сибирской язвы в Турции

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