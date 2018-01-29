Главные новости
В миреСаули Ниинистё переизбран президентом ФинляндииЭкономикаТаможенники научились оперативно отслеживать покупки россиян за рубежомМоскваВ центре Москвы задержали Алексея Навального
В мире Вспышка лихорадки Зика

В Турции появились комары-переносчики лихорадки Зика

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предупреждает россиян об обнаружении в Турции комаров - переносчиков лихорадки Зика, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте ведомства.

"По данным Министерства здравоохранения Турции, на прибрежных территориях провинций Артвин, Ризе, Трабзон отмечено наличие переносчиков лихорадки Зика, где в октябре прошлого года выявлено четыре человека, инфицированных данным вирусом после посещения Кубы", - сказано в публикации.

Вспышка лихорадки Зика

Ожидается, что комары могут в ближайшее время появиться также в центральных районы страны и на северном побережье Черного моря.

"Официальные власти принимают меры по сдерживанию распространения комаров, являющихся переносчиками лихорадки Зика на территории Турции", - добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор просит учитывать данную ситуацию при планировании своих поездок.

Первый случай заражения лихорадкой Зика в России был зафиксирован в феврале 2016 года. Женщину, заболевшую во время поездки в Доминикану, удалось вылечить. За год было выявлено 14 завозных случаев заболевания. В Роспотребнадзоре также отчитывались об уничтожении комаров-переносчиков вируса на Черноморском побережье России.

Лихорадка Зика

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, вирус, вызывающий болезнь Зика, переносят комары рода Aedes. Вирус также может передаваться половым путем. Симптомы болезни, вызванной вирусом Зика, могут включать незначительное повышение температуры, кожную сыпь, конъюнктивит, боль в мышцах и суставах, общее недомогание или головную боль. Эти симптомы обычно сохраняются в течение 2-7 дней. Научное сообщество, по данным ВОЗ, пришло к консенсусу, что вирус Зика вызывает микроцефалию и синдром Гийена-Барре, изучается также его связь с другими неврологическими осложнениями.

Теги: Турция
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Саули Ниинистё переизбран президентом ФинляндииСаули Ниинистё переизбран президентом Финляндии
После обработки 98% бюллетеней действующий глава государства набрал 62,7% голосовПодробнее
Уровень воды в реке Сене достигнет максимума к понедельникуУровень воды в реке Сене достигнет максимума к понедельнику
В Париже затоплены улицы, перекрыты некоторые дороги, закрыт нижний уровень ЛувраПодробнее
Польские альпинисты спасли француженку с одной из самых опасных вершин мираПольские альпинисты спасли француженку с одной из самых опасных вершин мира
Поиски ее напарника, который также пытался покорить гору-убийцу в Пакистане, прекращеныПодробнее
Британские спецслужбы обвинили министра обороны страны в разглашении секретных данныхБританские спецслужбы обвинили министра обороны страны в разглашении секретных данных
В окружении Гэвина Уильямсона предположили, что слухи о якобы выданных секретах распускают его политические конкурентыПодробнее
Скончался основатель компании IKEAСкончался основатель компании IKEA
Ингвар Кампрад умер у себя дома в Швеции на 92-м году жизниПодробнее
Израиль раскритиковал Польшу за проект закона о концлагеряхИзраиль раскритиковал Польшу за проект закона о концлагерях
За утверждения, что Польша также несет ответственность за преступления нацистов, предусмотрено наказание вплоть до тюремного срокаПодробнее
У полицейского участка в Колумбии взорвалась бомбаУ полицейского участка в Колумбии взорвалась бомба
Четверо полицейских убиты, еще 42 человека раненыПодробнее
Неизвестные открыли огонь в ночном клубе в БразилииНеизвестные открыли огонь в ночном клубе в Бразилии
Погибли 14 человекПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Акция сторонников Навального в Москве7 фото
28 января
Акция сторонников Навального в Москве
Лучшие фото недели10 фото
26 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 26 января7 фото
26 января
Фотохроника 26 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСаули Ниинистё переизбран президентом ФинляндииЭкономикаТаможенники научились оперативно отслеживать покупки россиян за рубежомМоскваВ центре Москвы задержали Алексея НавальногоВ миреСкончался основатель компании IKEAВ миреПольские альпинисты спасли француженку с одной из самых опасных вершин мираСпортФедерер стал шестикратным победителем Australian Open

Российский пианист Даниил Трифонов получил премию "Грэмми"

Российский пианист Даниил Трифонов получил премию "Грэмми"Американская Академия звукозаписи отметила его за исполнение этюдов Листа Подробнее

На Камчатке четверо мужчин отравились спиртосодержащей жидкостью

В Подмосковье построят три новых мусоросжигательных завода

Собянин назвал неуместной пассивную позицию на президентских выборах

В Турции появились комары-переносчики лихорадки Зика

Таможенники научились оперативно отслеживать покупки россиян за рубежом

Таможенники научились оперативно отслеживать покупки россиян за рубежомФТС получает данные о дате и сумме приобретения от иностранных коллег Подробнее

Волкер рассказал о подготовке к передаче Украине американских противотанковых ракет

Навального отпустили из полиции без составления протокола

По словам адвоката, с оппозиционера взяли обязательство о явке Подробнее

Саули Ниинистё переизбран президентом Финляндии

Саули Ниинистё переизбран президентом ФинляндииПосле обработки 98% бюллетеней действующий глава государства набрал 62,7% голосов Подробнее

Мужчину застрелили у метро "Славянский бульвар" в Москве

Тело погибшего в Сочи лыжника эвакуировали вертолетом МЧС

Британские лейбористы пообещали купить восемь тысяч домов для бездомных

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru