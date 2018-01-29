В Турции появились комары-переносчики лихорадки Зика

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предупреждает россиян об обнаружении в Турции комаров - переносчиков лихорадки Зика, говорится в сообщении , размещенном в понедельник на сайте ведомства.

"По данным Министерства здравоохранения Турции, на прибрежных территориях провинций Артвин, Ризе, Трабзон отмечено наличие переносчиков лихорадки Зика, где в октябре прошлого года выявлено четыре человека, инфицированных данным вирусом после посещения Кубы", - сказано в публикации.

Ожидается, что комары могут в ближайшее время появиться также в центральных районы страны и на северном побережье Черного моря.

"Официальные власти принимают меры по сдерживанию распространения комаров, являющихся переносчиками лихорадки Зика на территории Турции", - добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор просит учитывать данную ситуацию при планировании своих поездок.

Первый случай заражения лихорадкой Зика в России был зафиксирован в феврале 2016 года. Женщину, заболевшую во время поездки в Доминикану, удалось вылечить. За год было выявлено 14 завозных случаев заболевания. В Роспотребнадзоре также отчитывались об уничтожении комаров-переносчиков вируса на Черноморском побережье России.