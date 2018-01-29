В Турции появились комары-переносчики лихорадки Зика

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предупреждает россиян об обнаружении в Турции комаров - переносчиков лихорадки Зика, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте ведомства.
"По данным Министерства здравоохранения Турции, на прибрежных территориях провинций Артвин, Ризе, Трабзон отмечено наличие переносчиков лихорадки Зика, где в октябре прошлого года выявлено четыре человека, инфицированных данным вирусом после посещения Кубы", - сказано в публикации.
Ожидается, что комары могут в ближайшее время появиться также в центральных районы страны и на северном побережье Черного моря.
"Официальные власти принимают меры по сдерживанию распространения комаров, являющихся переносчиками лихорадки Зика на территории Турции", - добавили в ведомстве.
Роспотребнадзор просит учитывать данную ситуацию при планировании своих поездок.
Первый случай заражения лихорадкой Зика в России был зафиксирован в феврале 2016 года. Женщину, заболевшую во время поездки в Доминикану, удалось вылечить. За год было выявлено 14 завозных случаев заболевания. В Роспотребнадзоре также отчитывались об уничтожении комаров-переносчиков вируса на Черноморском побережье России.
Лихорадка Зика
Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, вирус, вызывающий болезнь Зика, переносят комары рода Aedes. Вирус также может передаваться половым путем. Симптомы болезни, вызванной вирусом Зика, могут включать незначительное повышение температуры, кожную сыпь, конъюнктивит, боль в мышцах и суставах, общее недомогание или головную боль. Эти симптомы обычно сохраняются в течение 2-7 дней. Научное сообщество, по данным ВОЗ, пришло к консенсусу, что вирус Зика вызывает микроцефалию и синдром Гийена-Барре, изучается также его связь с другими неврологическими осложнениями.