Трамп выдвинул генерал-лейтенанта Накасоне на пост главы АНБ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Генерал-лейтенант Пол Накасоне выдвинут президентом США Дональдом Трампом на пост главы Агентства национальной безопасности (АНБ) и Киберкомандования ВС США.

Об этом сообщил в твиттере специальный помощник президента и координатор Белого дома по кибербезопасности Роб Джойс, который поздравил генерал-лейтенанта с выдвижением. "У него богатый опыт, он также имеет значительный опыт работы с кибертехнологиями", - отметил Джойс.

Теперь кандидатуру Накасоне должно утвердить большинство в сенате Конгресса США.