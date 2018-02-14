В Китае разблокировали соцсеть "ВКонтакте"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Власти Китая разблокировали российскую социальную сеть "ВКонтакте" на территории страны, говорится в сообщении соцсети.

"Социальная сеть стала полностью доступна в стране, включая полную и мобильные версии сайта и приложения для смартфонов", - заявили в компании.

"ВКонтакте" отмечает, что соблюдает законы стран, в которых работает. "Если сообщества и пользователи распространяют материалы, противоречащие местному законодательству, такие страницы блокируются для жителей соответствующей страны... Для этого используется гибридный метод модерации, реагирование на жалобы пользователей и общественников, внутренняя проактивная модерация (используется машинный поиск запрещенного правилами контента по сайту), а также реагирование на сигналы государственных регуляторов", - пояснили в компании.

Доступ к соцсети "ВКонтакте" был ограничен в конце 2016 года в некоторых провинциях Китая. В частности, блокировались сообщества с возрастными ограничениями.

Представители соцсети не раскрывают данные о размере аудитории в регионе.