Стрельба произошла у штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Стрельба произошла у здания штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США в Мэриленде, сообщает Associated Press.
По данным агентства, подозреваемый задержан. По различным данным, ранены от одного до трех человек.
В свою очередь Fox News уточняет, что стрельба произошла у входа для посетителей около 7:15 по местному времени.
В АНБ заявили, что у входа произошел инцидент, в настоящее время обстановка оценивается как безопасная.
В твиттере штаб-квартиры сообщается, что шоссе близ здания перекрыто в связи с полицейским расследованием, но стрельба не упоминается.
Между тем на кадрах с места происшествия можно заметить внедорожник с пулевыми отверстиями и следы крови на земле.
#UPDATE: From Associated Press reports - Fort Meade garrison spokeswoman Cheryl Phillips confirmed by phone that one person was injured in the shooting outside the base and was taken to hospital. https://t.co/qZ9iiE8Zch pic.twitter.com/oOi8yAXGXi— FOX 5 DC (@fox5dc) 14 февраля 2018 г.