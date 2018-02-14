Стрельба произошла у штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Стрельба произошла у здания штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США в Мэриленде, сообщает Associated Press.

По данным агентства, подозреваемый задержан. По различным данным, ранены от одного до трех человек.

В свою очередь Fox News уточняет , что стрельба произошла у входа для посетителей около 7:15 по местному времени.

В АНБ заявили, что у входа произошел инцидент, в настоящее время обстановка оценивается как безопасная.

В твиттере штаб-квартиры сообщается, что шоссе близ здания перекрыто в связи с полицейским расследованием, но стрельба не упоминается.

Между тем на кадрах с места происшествия можно заметить внедорожник с пулевыми отверстиями и следы крови на земле.