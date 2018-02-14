Украина запретила ввоз изданных в Крыму детских книг "Путешествие вокруг света"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз на Украину еще нескольких российских изданий.

"Госкомтелерадио отказало ООО "Форс Украина" в выдаче разрешения на ввоз в Украину с территории государства-агрессора книг: Романа Сенчина "Постоянное напряжение" и серию "Путешествие вокруг света" (издатель - ООО "Издательство" Э")", - говорится в сообщении комитета в среду. Приказ об отказе выдан на основании решения экспертного совета по вопросам анализа и оценки издательской продукции.

В частности, отмечается, что в книге Сенчина присутствует пропаганда имперских геополитических доктрин и войны.

"Серия детских книг "Путешествие вокруг света" не вызывала вопросов относительно содержания, однако в исходных данных изданий указано: "Отпечатано в России. Республика Крым". Именно из-за этой "ошибки" в географии (. . .) издание не получило разрешения на ввоз и распространение в Украине", - рассказали в Госкомтелерадио.

Как сообщалось, 13 февраля 2018 года Госкомтелерадио внесло 135 российских книг, а также 2 издания из неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей в перечень книжных изданий, содержание которых "направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека".

Среди авторов, чьи книги попали в данный список: Захар Прилепин, Дмитрий Goblin Пучков, Александр Дугин, Сергей Доренко, Эдуард Лимонов, Александр Волконский, Павел Губарев, Сергей Глазьев, Анатолий Вассерман, Наталья Поклонская, а также десятки других.