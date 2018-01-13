Почти 1,5 тыс. иностранцев запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Около 1,5 тыс. иностранных граждан запрещен въезд на Украину из-за посещения территории Крыма, в их числе более 100 артистов и деятелей культуры, сообщает в субботу Государственная пограничная служба Украины.

По информации пресс-службы госпогранслужбы, только с начала 2018 года выявлено более 30 лиц, посещавших Крым вопреки установленному Украиной порядку.

Также, согласно сообщению, по результатам мониторинга выделены более 810 человек, которые, возможно, находились на "временно оккупированной территории АР Крым".

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после регионального референдума о статусе полуострова. Украина его результаты не признает и считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия России аннексией и ввели санкции против ряда российских компаний, бизнесменов и политиков.