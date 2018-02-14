В Вене не стали возбуждать уголовное дело о похищении в отеле трехлетней россиянки

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Власти Австрии не усмотрели состава преступления и не стали возбуждать уголовное дело в случае с похищением из отеля в Вене трехлетней дочери россиянки, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь российского посольства в Австрии Булат Хайдаров.

"На данный момент официального ответа на ноту посольства не поступало, однако в рабочем порядке наши контакты в австрийских правоохранительных органах нам сообщили, что по заявлению гражданки России уголовное дело не возбуждалось на основании того, что австрийская сторона не усмотрела состав преступления", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по имеющейся информации, такое решение австрийская сторона "приняла на основании тех фактов, которые тогда предоставила заявительница".

"В связи с возбужденным Следственным комитетом (России - ИФ) уголовным делом посольство готово в оперативном порядке в случае поступления передать все необходимые документы и запросы российской стороны в австрийские правоохранительные органы", - добавил дипломат.

Накануне стало известно, что посольство РФ в Австрии запросило у австрийских информацию о расследовании похищения трехлетней россиянки из отеля в Вене.

12 января австрийская газета Kronen Zeitung сообщила об обстоятельствах инцидента с ребенком в венском отеле. Так, по ее данным, мать остановилась в Вене по дороге в Германию, куда она везла дочь на медицинский осмотр. Ей назначил встречу в Вене ее муж - 36-летний ливанец с паспортом гражданина РФ. Однако на встречу муж не пришел, а когда женщина вернулась в гостиницу, то не обнаружила там ни няни, ни дочери.

После этого россиянке позвонил муж и потребовал не обращаться в полицию. Он также хотел, чтобы его супруга приехала в Ливан. Однако россиянка отказалась и написала заявление о похищении дочери. О случившемся было проинформировано посольство РФ. Имя женщины, чью дочь похитили из отеля в Вене, не называется.

13 февраля стало известно, что следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве возбудили по данному факту уголовное дело. В СКР отметили, что по сообщению СМИ, в котором мать заявила о похищении трехлетней дочери, была организована доследственная проверка. По ее результатам возбуждено уголовное дело по статье о "похищении несовершеннолетнего, совершенном группой лиц по предварительному сговору".