В НАТО обсудили включение С-400 в интегрированную систему ПВО альянса

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В ходе встречи в среду с министром обороны Турции обсуждалось "то, что происходит с приобретением комплекса С-400" Анкарой, заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Решение принимает само государство, какого рода систему ПВО Турция хочет закупить. Но что важно для НАТО - чтобы это было включено в натовскую интегрированную систему ПВО. Итало-французскую систему EUROSAM просто интегрировать. В то время как в системе С-400 не было никаких запросов по интеграции, и это будет сложно", - сказал генсек Североатлантического альянса на пресс-конференции в ходе проходящей в Брюсселе встречи министров обороны НАТО.

"Большая часть времени была посвящена тому, что мы как раз обсуждали систему ПВО Турции и ту работу, которая проводится в этом направлении в том, что касается заключения соглашения с итало-французским консорциумом EUROSAM по SAMP-T, по закупке этих систем у союзников по НАТО", - сообщил Столтенберг.

"Подписан меморандум о взаимопонимании, начата совместная работа, и я это приветствую, конечно", - прокомментировал данную сделку глава НАТО.