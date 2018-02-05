В НАТО выразили обеспокоенность из-за появления "Искандеров" под Калининградом

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Развертывание комплексов "Искандер" в Калининградской области вызывает рост напряженности в отношениях между Россией и НАТО, заявил в понедельник в Брюсселе "Интерфаксу" ответственный сотрудник аппарата Североатлантического альянса.

"Мы видели сообщения прессы о том, что Россия развертывает ракеты "Искандер" в Калининграде. Это не новость. Мы знаем, что данное развертывание является частью многолетнего российского плана модернизации. Россия объявила о разработке ракетной системы "Искандер" в 1990-х годах. Любое развертывание вблизи наших границ ракет, которые могут нести ядерные боеголовки, не способствует снижению напряженности", - отметил собеседник агентства.

"В духе транспарентности мы с нетерпением ожидаем услышать больше об этом от России. Важно определить точную ситуацию. НАТО насторожена, мы знаем это оружие, но также знаем, что русские давно перемещают свои вооружения в Калининград и из него", - добавил он.

Ранее в понедельник власти Литвы сообщили о размещении "Искандеров" в Калининградской области. Президент страны Даля Грибаускайте назвала появление систем "угрозой не только Литве, но и половине государств Европы".

Позже в Госдуме подтвердили размещение оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" под Калининградом. Как отмечалось ранее, в 2018 году "Искандеры-М" получит 152-я гвардейская ракетная бригада в Черняховске (Калининградская область). В регионе уже установлены передовые российские системы ПВО - С-400, а также береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".