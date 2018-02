В школе американского штата Флорида неизвестный открыл стрельбу

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Неизвестный открыл огонь в школе Марджори Стоунман Дуглас американского города Паркленд, штат Флорида. По сообщениям властей, стрелявший все еще на свободе.

Follow @browardsheriff for latest info on the #stonemanshooting . Shooter still at large. — Broward Sheriff (@browardsheriff) February 14, 2018

Учеников и учителей эвакуируют из здания школы. До приезда полиции им рекомендовали забаррикадироваться в классах.

Students/Teachers #Douglas High School Remain barricaded inside until police reach you. — Coral Springs Police (@CoralSpringsPD) February 14, 2018

СМИ сообщают, что ученики выбегают из здания школы с поднятыми руками.

Students run and put their hands up while exiting south Florida high school campus amid reported shooting. https://t.co/Llzz7V1VdD pic.twitter.com/pGI4PTtfsS — NBC News (@NBCNews) February 14, 2018

По предварительным данным, не менее 20 человек получили ранения, сообщают местные СМИ со ссылкой на спасателей. В департаменте шерифа округа Броуард заявили о жертвах, однако пока не располагают более подробной информацией.

#UPDATE : Fire Rescue: At least 20 injured after shooting at Marjory Stoneman Douglas High School pic.twitter.com/uAXktQ8I0o — WSVN 7 News (@wsvn) February 14, 2018

Очевидцы сообщают, что здание школы оцеплено полицией и спецназом.

По информации CNN, стрельба началась, когда ученики начали выходить из школы: учебный день заканчивается в 14:40 по местному времени, а первые сообщения о нападении появились в 14:53.

О происшествии доложили губернатору штата Флорида Рику Скотту и президенту США Дональду Трампу, передает The Washington Post.