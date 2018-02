Задержан подозреваемый в стрельбе в американской школе

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в средней школе Марджори Стоунман Дуглас во Флориде. Как передает Daily Mail US со ссылкой на полицейских, подозреваемый — ученик школы, который состоит в младшем отделении корпуса вневойсковой подготовки офицеров резерва.

Shooter is now in custody. Scene is still active. #stonemanshooting — Broward Sheriff (@browardsheriff) February 14, 2018

"Сейчас как минимум 14 пострадавших. Они были доставлены и доставляются в больницы "Broward Health Medical Center" и "Broward Health North hospital"", - говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере".

So far we have at least 14 victims. Victims have been and continue to be transported to Broward Health Medical Center and Broward Health North hospital. #StonemanShooting — Broward Sheriff (@browardsheriff) February 14, 2018

Стрельба в школе Марджори Стоунман Дуглас началась, когда ученики начали выходить из здания в конце учебного дня. О происшествии доложили губернатору штата Флорида Рику Скотту и президенту США Дональду Трампу. Позже Трамп принес соболезнования семьям погибших и пообещал, что американские школы больше не будут подвергаться нападениям.