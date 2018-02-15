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Турция создает новый наблюдательный пункт в сирийском Идлибе

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Турецкие военнослужащие создают в сирийской провинции Идлиб еще один наблюдательный пункт для контроля за соблюдением режима прекращения огня, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По их информации, военные, которым было поручено подготовить к работе наблюдательный пункт, накануне пересекли границу с Сирией. В четверг колонна турецкой бронетехники достигла района города Мааррет-эн-Нууман, где было решено создать шестой наблюдательный пункт ВС Турции в соответствии с астанинскими договоренностями.

По информации некоторых СМИ, новый наблюдательный пункт уже готов к работе. В то же время ряд изданий, напротив, отмечают, что работы по оборудованию наблюдательного пункта еще ведутся.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин по телефону договорились ускорить создание наблюдательных пунктов в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

В настоящее время наблюдательные пункты действуют на линии Идлиб-Африн, а также на горе Шейх Акил в приграничных с Турцией районах.

Теги: Турция, Сирия, Идлиб
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