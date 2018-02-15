У суда в Киеве во время заседания по делу мэра Одессы стреляли в полицейского

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В результате беспорядков возле здания Соломенского суда Киева, где в четверг избирается мера пресечения городскому голове Одессы Геннадию Труханову, огнестрельные ранения получил один полицейский, человек, стрелявший в него, задержан, сообщил отдел коммуникации полиции Киева в фейсбуке.

"Это произошло во время обеспечения правопорядка... Полицейского с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу. Стрелявший находится в управление полиции", - сказано в сообщении полиции.

У здания суда усилены наряды полиции и Нацгвардии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как стало известно агентству, задержан человек с нашивкой экс-батальона "Донбасс".

Соломенский райсуд Киева в четверг избирает меру пресечения Труханову. У здания суда и в самом помещении собралось несколько десятков молодых людей спортивного телосложения с "неопределенными намерениями".

14 февраля в аэропорту "Борисполь" детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали Одесского городского голову и его заместителя, подозреваемых в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

По версии следствия, они могут быть причастны к схеме нанесения ущерба местному бюджету Одессы на сумму 200 млн гривен.

Сам Труханов заявил о своей невиновности.