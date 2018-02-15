Глава Северного командования США назвал Россию единственной "экзистенциальной угрозой"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Россия до сих пор способна представлять для США и Канады угрозу высшего уровня в воздухе, говорится в обращении главы Северного командования США генерала Лори Робинсон к Конгрессу.

"Россия, с ее полным комплектом средств доставки и боевых систем, способных достигать целей по всей территории США и Канады, остается единственной экзистенциальной угрозой в воздушном пространстве, с которой имеют дело обе страны", - утверждается в документе.

В нем также говорится, что Россия ведет модернизацию своих вооружений для того, чтобы держать "под постоянной угрозой" США и Канаду.

В частности, Робинсон упоминает модернизацию российских бомбардировщиков, принятие на вооружение новых типов крылатых ракет, которые были опробованы в ходе конфликта в Сирии в 2016 и 2017 годах, а также новых подводных лодок, оснащаемых крылатыми и баллистическими ракетами.

В то же время в документе отмечается, что воздушная активность России в регионе снизилась с 2014 года, когда она достигла рекордных значений на фоне кризиса вокруг Украины.