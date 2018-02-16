Лавров оценил работу зоны деэскалации в Сирии

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Москва ведет прагматичный диалог с Вашингтоном по Сирии, созданная при участии США зона деэскалации на юге Сирии работает неплохо, заявил глава МИ РФ Сергей Лавров.

"Диалог с американцами по Сирии идет достаточно прагматично. Мы все-таки пытаемся их вразумить насчет того, что их прежние клятвенные заверения о том, что они находятся в Сирии исключительно для борьбы с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ), должны оставаться в силе", - сказал министр.

По словам Лаврова, взаимодействие по Сирии идет непросто. "Там слишком много интересов сталкивалось, и тем не менее, была создана южная зона деэскалации с участием России, США и Иордании, она функционирует неплохо. Хотя, конечно, нужно выполнять достигнутые в рамках создания этой зоны договоренности о выводе всех несирийских сил из этого района", - сказал он.