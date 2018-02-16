Глава МИД Турции рассказал о договоренности с США нормализовать отношения

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что страны договорились нормализовать отношения, сообщают турецкие СМИ.

"Мы пришли к договоренностям по нормализации наших отношений", - цитирует главу турецкого внешнеполитического ведомства газета Hurriyet.

По его словам, США и Турция решили "создать механизм", который позволит решать спорые вопросы между Вашингтоном и Анкарой.

Тиллерсон, в свою очередь, подчеркнул, что отношения США и Турции - "проверенный временем альянс, основанный на взаимных интересах и взаимном уважении".

В то же время глава госдепа заявил, что США уважают право Турции на обеспечение безопасности своих границ, а также что у США и Турции "одинаковые цели в Сирии", но в то же время призвал Анкару проявлять сдержанность в ходе операции в Африне.

Тиллерсон заверил Анкару, что помощь курдам из Сирийских демократических сил "будет ограниченной".

В Турцию госсекретарь США направится на фоне роста напряженности отношений между странами, писали ранее западные СМИ. Накануне визита Тиллерсона глава МИД Турции заявил, что отношения Анкары и Вашингтона находятся на критическом уровне, и отношения необходимо улучшать, либо они "полностью будут разрушены".

Ранее в феврале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Соединенные Штаты в поставках вооружений, включая тяжелые, курдскому ополчению в Сирии, против которого в сирийском Африне Турция проводит военную операцию, считая его террористической организацией.

Тиллерсон в Бейруте 15 февраля заявил журналистам, что США не могут отобрать у курдов тяжелые вооружения, как того требует Анкара, поскольку они не поставлялись.

В четверг, 15 февраля, состоялась встреча Тиллерсона и Эрдогана. Телеканал CNN обратил внимание, что беседа проходила без переводчика и стенографиста.