Лавров назвал иррациональным мифом заявления о "всемогущей российской угрозе"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Заявления о вмешательстве России во внутриполитические процессы других стран, в частности, в Brexit и каталонский референдум, являются ошибочным стереотипом, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ныне в ходу иррациональный миф о "всемогущей российской угрозе", следы которой пытаются найти повсюду - от "брекзита" до каталонского референдума", - сказал Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Оба стереотипа глубоко ошибочны и свидетельствуют лишь о нехватке здравомыслия и понимания нашей страны", - отметил министр.

Он также заявил, что не намерен как-либо реагировать на доклад США о якобы вмешательстве России в выборы в этой стране до предоставления фактических данных.

"Знаете, у меня реакции нет никакой, потому что публиковать можно что угодно. Мы видим, как множатся обвинения, утверждения, заявления", - заявил он в ходе дискуссии в Мюнхене.

Министр отметил, что ознакомился с заявлением помощника руководителя министерства внутренней безопасности США, которое опровергло заявление о том, что какая-либо страна оказала влияние на результаты выборов. Он также напомнил, что подобное заявление сделал вице-президент США Майк Пенс.

"Поэтому, пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней", - добавил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия готова выстраивать партнерские отношения с США и Евросоюзом на равноправной и взаимоуважительной основе.

Новые обвинения Минюста США

Накануне министерство юстиции США обнародовало документ, согласно которому в отношении 13-и граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Все они являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований. Среди них также бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают с агентством. Тем временем, Пригожин отрицает связь с компанией.

Россиян обвиняют в "сговоре с целью мошенничества против США", а также в "сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств передачи данных и для банковских махинаций", а также "в хищении персональных данных при отягчающих обстоятельствах".

В то же время, как сообщил источник агентства Bloomberg, спецпрокурор Роберт Мюллер и его команда еще не завершили свое расследование по делу о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года и связях президента США Дональда Трампа и его штаба с Россией. По словам собеседника агентства, предъявленные Минюстом США обвинения в отношении 13-и россиян следует рассматривать "как незначительную часть всестороннего расследования".