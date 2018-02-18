Директор Нацразведки США заявил о "массе обнаруженных фактов" вмешательства РФ в выборы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - У американской разведки на данном этапе нет оснований сомневаться в том, что Россия пыталась вмешаться в американские выборы 2016 года, заявил в субботу директор Национальной разведки США Дэн Коутс.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он отметил, что около года назад, когда Коутс еще не занимал нынешнюю должность, американские спецслужбы доложили, что РФ действительно пыталась повлиять на президентские выборы в США. "Все, что произошло с тех пор, а речь идет о сборе информации и разведданных, подтвердило правильность этой оценки", - сказал он.

Говоря о недавнем выдвижении обвинения в США против группы россиян, предположительно, участвовавшим в попытках вмешательства в выборы, Коутс заявил о "массе обнаруженных фактов", указывающих на вину этих людей.

"Я удивлен тем, что россияне приезжают сюда каждый год, чтобы, по сути, отрицать установленные факты. Это происходит почти автоматически: они приедут сюда, причем не важно, кто именно. Например, сегодня по этой теме говорил их глава МИД, и он отрицал факты", - добавил Коутс.