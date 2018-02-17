В Россотрудничестве сообщили подробности нападения националистов в Киеве

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Россотрудничество прокомментировало сегодняшнюю акцию украинских радикальных организаций на территории российского культурного центра в Киеве, в ходе которой был сожжен флаг РФ.

"В ходе акции участники проникли на территорию Российского центра науки и культуры, уничтожили флаг Российской Федерации, выставку, посвященную творчеству Федора Шаляпина. Кроме того, была сорвана репетиция спектакля "Ревизор" по мотивам произведения Николая Гоголя. Нападению подверглись сотрудники центра. Была остановлена работа творческих клубов и кружков, среди посетителей которых, в момент проведения акции националистов было более 60 детей", - говорится в комментарии Россотрудничества.

По словам главы ведомства Элеоноры Митрофановой, выходка радикалов является не первой акцией устрашения и не помешает Российскому центру науки и культуры в Киеве продолжить свою работу. В Россотрудничествое также подчеркнули, что ждут от Украины соблюдения соглашения об условиях деятельности информационно-культурных центров

Как сообщалось ранее сегодня, представители украинских националистических организаций сорвали со здания представительства Россотрудничества в Киеве российский флаг и сожгли его.

Фотографии и видео акции размещены на странице организации С14 в фейсбуке. "Активисты С14, ПС (экстремистская организация "Правый сектор", запрещена в РФ - ИФ), "Традиция и порядок" и других националистических организаций пришли к Россотрудничеству. Обнаружили интересные "сувениры". (. . .) Акция завершилась. "Сувенир" уничтожили", - сообщили националисты о своих действиях.

На место происшествия выезжала полиция, однако задержан никто не был.