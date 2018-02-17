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Украинские националисты сорвали и сожгли российский флаг у Россотрудничества в Киеве

В акции националистов принимали участие около 20 человек

Украинские националисты сорвали и сожгли российский флаг у Россотрудничества в Киеве
Киевская полиция
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Представители украинских националистических организаций в субботу сорвали со здания представительства Россотрудничества в Киеве российский флаг и сожгли его.

Фотографии и видео акции размещены на странице организации С14 в фейсбуке. "Активисты С14, ПС (экстремистская организация "Правый сектор", запрещена в РФ - ИФ), "Традиция и порядок" и других националистических организаций пришли к Россотрудничеству. Обнаружили интересные "сувениры". (. . .) Акция завершилась. "Сувенир" уничтожили", - сообщили националисты о своих действиях.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Подольском райуправлении полиции Киева, в субботу днем поступило сообщение о том, что около 20 человек вошли в помещение Россотрудничества, впоследствии эти люди сожгли флаг РФ.

На место выехала следственно-оперативная группа. Задержан никто не был, пострадавших или ущерба в результате акции полиция не зафиксировала.

Теги: Киев, Россотрудничество
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