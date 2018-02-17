Белый дом обвинил демократов и крупные СМИ в создании атмосферы хаоса в США

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Действия политиков-демократов и критикующих американскую администрацию крупных СМИ за последнее время внесли больше хаоса в обстановку в США, нежели предполагаемые действия России, завил в субботу представитель Белого дома Хоган Гидли.

"Есть две группы, которые спровоцировали больше хаоса, чем Россия. Речь идет о демократах и о "мейнстримовых" СМИ", - приводит его слова газета The Hill.

Гидли пояснил, что как СМИ, так и демократы распространяли не соответствующую действительности информацию о работе спецпрокурора Роберта Мюллера, проводящего расследование предполагаемого российского вмешательство в американские выборы 2016 года.

"Они в течение более года продолжали распространять ложь для американского народа. Честно говоря, американцы должны быть этим возмущены", - добавил представитель Белого дома.

Новые обвинения Минюста США

Накануне министерство юстиции США обнародовало документ, согласно которому в отношении 13-и граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Все они являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований. Среди них также бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают с агентством. Тем временем, Пригожин отрицает связь с компанией.

Россиян обвиняют в "сговоре с целью мошенничества против США", а также в "сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств передачи данных и для банковских махинаций", а также "в хищении персональных данных при отягчающих обстоятельствах".

В то же время, как сообщил источник агентства Bloomberg, спецпрокурор Роберт Мюллер и его команда еще не завершили свое расследование по делу о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года и связях президента США Дональда Трампа и его штаба с Россией. По словам собеседника агентства, предъявленные Минюстом США обвинения в отношении 13-и россиян следует рассматривать "как незначительную часть всестороннего расследования".