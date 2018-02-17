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Президент Армении предложил нормализовать отношения с Турцией с помощью нового документа

Есть обновление от 04:57

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Турция продолжает держать закрытой границу с Арменией, заявил президент Армении Серж Саргсян.

"Время здесь, кажется, остановилось. Могу с уверенностью заявить, что Армения сделала все, чтобы преодолеть эту ситуацию. Начатый по моей инициативе процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией мог бы создать новые возможности и для наших стран, и для региона", - сказал Саргсян на Мюнхенской конференции безопасности. По его словам, тем не менее, армяно-турецкие протоколы о нормализации отношений так и остались на бумаге.

"Турция не только не ратифицировала эти протоколы, но выступила с не имеющими ничего общего с протоколами предусловиями. Это не что иное, как утрата исторической возможности", - заявил Саргсян.

"Препятствует ли Азербайджан для установления Турцией отношений с Арменией? Нет. Основное препятствие - отсутствие политической воли у лидеров Турции. Мы не можем вечно ждать ответных шагов Турции", - отметил президент Армении.

По его словам, протоколы были подписаны, исходя из существующих условий.

"Если Турция желает ждать новых условий и только после этого ратифицировать протоколы, то она ошибается. В новых условиях должны вестись переговоры по уже новому документу. Армения не говорит на языке предусловий, но и не приемлет предусловия от кого-либо", - отметил президент Армении.

Теги: Армения, Турция, Азербайджан
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