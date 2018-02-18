Президент Армении подтвердил готовность к мирному разрешению карабахского конфликта

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Карабахский вопрос может быть решен, если Азербайджан откажется от нереалистичных ожиданий, заявил президент Армении Серж Саргсян.

"Карабахскую проблему можно решить только и только в том случае, если руководство Азербайджана откажется от своих нереалистичных ожиданий", - сказал С.Саргсян, отвечая на вопрос азербайджанского делегата на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает армянское государственное информагентство "Арменпресс".

"Я ненавижу войну, но чтобы защитить себя, мы должны обеспечить зону безопасности. Мы готовы к мирному разрешению конфликта, если руководство Азербайджана проявит здоровый разум и сядет за стол переговоров. Эта проблема может быть решена только и только путем взаимопонимания", - сказал президент Армении.