Тиллерсон заявил о подготовке новых санкций против России

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в настоящее время рассматривают возможность внесения новых имен российских представителей в санкционный список, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью CBS News.

В ответ на вопрос ведущей о том, почему не вводятся санкции, "которых хочет подавляющее большинство членов конгресса", Тиллерсон сказал: "Мы уже предприняли шаги, которые в соответствии с законом предотвратили ряд российских военных поставок. И мы рассматриваем кого дополнительно из представителей (российских - ИФ) подвергнуть санкциям".

Госсекретарь США также ответил на вопрос о своих взаимоотношениях с президентом РФ. Он рассказал, что знаком с Владимиром Путиным на протяжении 18 лет (в период руководство компанией Exxon Mobil), однако ситуация принципиально изменилась с того момента, как он вступил в должность главы МИД США.

"Я сказал ему: "Отныне я представляю американский народ". Я полагаю, важно было сказать это сразу, и думаю, он прекрасно это понял", - пояснил Тиллерсон.