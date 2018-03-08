Лавров заявил об отсутствии ответа из США на предложение встречи с Тиллерсоном

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Зимбабве заявил, что американская сторона оставила без ответа предложение о встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Эфиопии и солгала о том, что это предложение не обсуждалось.

"Я не хотел на эту тему высказываться, но сегодня узнал, что американцы заявили, что никакого обсуждения возможности нашей встречи в Аддис-Абебе между мной и Рексом Тиллерсоном не было. Поскольку они сочли уместным сделать такое заявление, хочу сказать, что это неправда", - сказал он на пресс-конференции в Хараре.

Министр отметил, что еще в январе в ходе телефонной беседы с предложением провести встречу выступил сам Тиллерсон. "Мы расстались на том, что, как только у нас будет понимание, что мы можем где-то оказаться примерно в одно и то же время, мы постараемся встретиться", - сообщил Лавров.

"Когда выяснилось, что мы оба будем сегодня вечером в Аддис-Абебе, мы передали соответствующее предложение, - подчеркнул он, - американцы сказали, что будут думать".

Накануне в российском посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что Россия направила в Госдепартамент 2 марта предложение об организации встречи Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии. Так дипломаты прокомментировали слова официального представителя Госдепа о том, что США не получали запрос от российской стороны.

6 марта в ходе брифинга официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон не получал предложения от российской стороны об организации встречи Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии на этой неделе.