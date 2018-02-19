В Израиле не поддержали инициативу Палестины о реформировании "ближневосточного квартета"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Израиле не поддерживают идею реформирования "ближневосточного квартета", высказанную палестинским лидером Махмудом Аббасом, и считают нереалистичным стремление палестинцев снизить роль США в урегулировании.

"Мне кажется, им (палестинцам - ИФ) это все выйдет боком. Идеи, которые они предлагают, не ускорят в положительном плане ничего", - сказал посол Израиля в РФ Гарри Корен журналистам в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Без участия Израиля и США, а ведь у палестинцев есть размышления по поводу того, на каком месте должны быть США, ничего не произойдёт", - отметил он.

Корен добавил, этот вопрос обсуждался на встречах с представителями российского МИД.

"Здесь находится с визитом политический директор израильского МИДа Алон Ушпиз... Мы обсуждали всю региональную картину, главным образом, ситуацию в Сирии. Конечно, российские коллеги рассказали немного и о визите Махмуда Аббаса и короля Абдаллы", - отметил он.

По мнению посла, идеи реформирования "ближневосточного квартета" или замены его новым механизмом, озвученные Аббасом в ходе визита в Москву, "были направлены на внутреннее потребление" и на укрепление позиций Аббаса.