Трамп счел себя более жестким в отношении РФ по сравнению с Обамой

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что занимает более жесткую позицию по отношению к России, чем его предшественник Барак Обама.

"Я более жесткий по отношению к России, чем Обама, просто посмотрите на факты", - написал Трамп.

Ранее во вторник президент США поблагодарил в твиттере утреннюю телепередачу Fox&friends "за составленную прекрасную хронику всех ошибок, которые администрация Обамы совершала по России, в том числе по Крыму, Сирии и многому другому".

В эфире этой передачи ведущие обсуждали политику Обамы в отношении России, а также показали выступление экс-президента США по поводу возможности вмешательства в выборы в США.

Трамп также привел в твиттере цитату Обамы, который в октябре 2016 года заявил, что "ни один серьезный человек" не подумает, что кто-то может повлиять на выборы в США. Трамп предположил, что такое заявление Обама сделал, потому что рассчитывал на победу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Ранее в понедельник Трамп обвинил Обаму в бездействии в связи с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы в США.

"Обама был президентом до выборов 2016 года и после них. Так почему же он не предпринял ничего против российского вмешательства?", - написал Трамп в твиттере.