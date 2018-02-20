Трамп обвинил Обаму в бездействии в отношении "российского вмешательства" в выборы

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в бездействии относительно приписываемого России вмешательства в выборы 2016 года.

"Обама был президентом до выборов 2016 года и после них. Так почему же он не предпринял ничего против российского вмешательства?", - написал Трамп в твиттере.

Ранее министерство юстиции США предъявило обвинения 13 гражданам России, которые якобы вмешались в ход предвыборной кампании. Предполагается, что они организовывали демонстрации на улицах американских городов.