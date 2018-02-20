Зятя российского бизнесмена Германа Хана обвинили в ложных показаниях ФБР по "делу РФ"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Бывшему сотруднику одной из юридических компаний Нью-Йорка Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom Алексу ван дер Цвану предъявили обвинения в даче ложных показаний ФБР в рамках расследования дела о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Об этом сообщает во вторник агентство Bloomberg.

Обвинения в отношении А.ван дер Цвана были выдвинуты 16 февраля в федеральном суде в Вашингтоне. Они связаны с докладом, который он помогал готовить для следствия по делу украинского политика Юлии Тимошенко.

Американские СМИ утверждают, что этот человек - зять российского бизнесмена Германа Хана.

Выдвинутое обвинение напрямую не касается предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Как отмечает агентство, по мнению команды Мюллера, ван дер Цван во время допроса сотрудниками ФБР о сотрудничестве его компании с министерством юстиции Украины в 2012 году солгал следствию относительно своих переговоров с обвиняемым в мошенничестве бывшим советником предвыборного штаба Дональда Трампа Ричардом Гейтсом.

Кроме того, по данным следствия, юрист, вероятно, солгал и о переговорах с еще одним человеком, имя которого не называется, однако обозначено как "господин А". Согласно информации агентства, также ван дер Цван удалил и отказался предоставлять специальному прокурору необходимую ему электронную переписку, которую он вел с этим человеком в сентябре 2016 года.

Ожидается, что он предстанет перед судом позже во вторник.

Компания заявила, что прекратила трудовые отношения с ван дер Цваном в 2017 году, а также, что сотрудничает с ФБР по этому делу.

Гейтс, а также экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт, обвиняются в мошенничестве, отмывании средств, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и украинской Партией регионов.

Ранее сообщалось, что Гейтс ведет с командой Мюллера переговоры о сделке уже около месяца. Сделка о признании вины Гейтса может быть объявлена в ближайшие несколько дней, говорится в сообщении.