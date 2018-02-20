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Президент Украины поручил изменить формат операции в Донбассе

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко ожидает от руководства министерства обороны и генерального штаба предложений по изменению формата операции на юго-востоке страны, которую в Киеве называют антитеррористической, и кандидатуру командующего Объединенных сил.

"Я в кратчайшие сроки ожидаю соответствующих предложений относительно изменения формата во исполнение этого закона. Прошу подготовить мне кандидатуру командующего Объединенных сил, представить предложения относительно положения об Объединенном оперативном штабе", - сказал Порошенко во вторник на заседании Военного кабинета, обращаясь с поручением к главе Минобороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба Виктору Муженко.

Президент подчеркнул при этом, что ведущая роль в изменении формата операции ложится на Минобороны.

Как заявил Порошенко, этот закон фиксирует "наше право на самооборону, в соответствии с 51-й статьей устава ООН". "Уверен в том, что в данных условиях ведущая роль отпора агрессии ложится на плечи Вооруженных сил Украины", - указал он.

Порошенко заявил о важной роли спецоперации на первом этапе войны в Донбассе и объяснил, почему не удалось ее успешно завершить.

"Безусловно, антитеррористическая операция отыграла крайне важную роль на первом этапе отпора агрессии. Более того, в формате антитеррористической операции было освобождено более двух третей оккупированного Донбасса", - сказал Порошенко.

"Можем констатировать, что прямое вторжение подразделений российской армии помешало полному и успешному завершению АТО. Если б у нас не было регулярных подразделений российской армии, которые пересекли границы и напали на украинскую армию, сомнений в эффективности завершения операции у меня бы не было", - добавил он.

Порошенко добавил, что одной из проблем на начальном этапе было "полное разрушение Вооруженных сил Украины, украинской разведки, украинских спецслужб предыдущей властью". "Осознанно уничтожались украинские Вооруженные силы посредством механизма присутствия иностранных агентов, распродажи войска, деморализации, преступного сокращения, ликвидации системы обеспечения, ликвидации системы подготовки кадров. Сегодня мы уже можем говорить, что в 2014 году усилиями и предыдущего президента и предыдущих министров армия была уничтожена", - отметил глава государства.

Между тем, по словам Порошенко, в настоящее время можно констатировать, что у Украины сейчас одна из самых эффективных армий в Европе.

Теги: Украина, Петр Порошенко
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