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Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

Есть обновление от 19:34

Президент Украины отметил, что этот закон признает РФ государством-агрессором

Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса
Президент Украины Петр Порошенко
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко подписал во вторник, 20 февраля, закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Подписание президентом данного закона во время заседания Военного кабинета транслировалось на украинских телеканалах.

Порошенко при подписании отметил, что "закон квалифицирует РФ как государство-агрессор".

На заседании Военного кабинета, в частности, присутствовали председатель Верховной Рады Андрей Парубий, министр обороны Степан Полторак, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, министр иностранных дел Павел Климкин и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как сообщалось, 18 января 2018 года Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Закон определяет, что "временная оккупация РФ территорий Украины, независимо от ее продолжительности, является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав".

Согласно закону, временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых "вооруженные формирования и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий контроль: сухопутная территория и ее внутренние воды в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, внутренние морские воды, прилегающие к этой территории, недра под территориями и воздушное пространство над этими территориями".

Границы и перечень районов, населенных пунктов временно оккупированных территорий на Донбассе будет определять президент Украины по представлению Минобороны Украины, которое должно быть подготовлено на основании предложений Генштаба ВСУ.

В границах временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях действует особый порядок обеспечения прав и свобод гражданского населения.

Согласно закону, факт окончательного вывода и отсутствия вооруженных формирований РФ на Донбассе будут устанавливать министр обороны Украины и министр внутренних дел Украины путем внесения совместного представления президенту Украины, который на этом основании будет принимать соответствующее решение.

Стратегическое руководство силами и средствами, которые привлекаются к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ осуществляет Генштаб, а руководство непосредственно в Донецкой и Луганской областях - командующий Объединенных сил, который назначается президентом Украины по представлению начальника Генштаба.

Командующий Объединенных сил будет реализовывать свои полномочия через Объединенный оперативный штаб ВСУ.

22 января президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет этот закон сразу же после того, как документ поступит к нему из Верховной Рады.

8 февраля спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал этот закон и направил его на подпись президенту.

Теги: Украина, Донбасс
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