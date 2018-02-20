Американский военный самолет провел очередную разведку у западных границ РФ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W во вторник совершил новый продолжительный полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки с бортовым номером 62-4134 и позывным COPUS41, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, вначале совершил пролет вблизи южной границы Калининградской области в небе над Польшей, а затем в течение более четырех часов курсировал вдоль западных границ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии. Там самолет осуществлял полет по линии эстонский город Тарту - Финский залив на высоте 9,7 тыс. метров.

После вылета с авиабазы в Англии разведчик был дозаправлен над Северным морем самолетом-заправщиком ВВС США KC-135 для увеличения продолжительности полета. Маршрут его полета проходил в воздушном пространстве над Нидерландами, Германией, Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией.

Как сообщалось, 13 февраля этот американский самолет RC-135W с бортовым номером 62-4134 также вел многочасовую разведку вблизи Ленинградской и Псковской областей.