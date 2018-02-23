США представят в Эстонии ракетную систему Patriot

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США представят в пятницу в Таллине ракетную систему дальнего действия Patriot.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии, радиус действия мобильных противовоздушных и противоракетных систем MIM 104 Patriot в зависимости от типа ракет составляет до 160 км, высота поражения целей - до 25 км. По мнению вооруженных сил Эстонии, эта система "является одной из самых современных в мире".

Пусковая система Patriot доставлена в Эстонию для отработки взаимодействия с ВВС этой страны. Как ожидается, она примет также 24 февраля участие в параде Сил обороны, посвященном 100-летию Эстонского государства.

Пусковая установка входит в состав 10-й армии противовоздушной и противоракетной обороны командования сухопутных войск США в Европе (10th Army Air and Missile Defense Command).