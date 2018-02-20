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Боевики из Восточной Гуты обстреляли Дамаск

Есть обновление от 01:24

Есть значительные разрушения, жертвы среди гражданского населения

Боевики из Восточной Гуты обстреляли Дамаск
Дамаск. Архивное фото
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Боевики из Восточной Гуты обстреляли Дамаск, есть жертвы среди гражданского населения, разрушения, российские военные не пострадали, сообщили во вторник в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Есть значительные разрушения и жертвы среди мирного населения. Пострадавших среди российских военнослужащих нет", - сказал представитель центра генерал-майор Юрий Евтушенко. По его словам, во вторник массированному обстрелу со стороны незаконных вооруженных формирований из Восточной Гуты подверглись жилые кварталы, гостиницы города Дамаск, а также российский центр по примирению враждующих сторон.

"Обстановка в Восточной Гуте продолжает обостряться", - заявил он.

"В течение суток зафиксировано шесть обстрелов жилых кварталов Дамаска незаконными вооруженными формированиями из района Восточной Гуты. Боевиками выпущено 14 мин. Растет число жертв и разрушений. Ранения получили девять мирных жителей", - сказали представитель центра.

Ранее западные СМИ сообщили со ссылкой на поддерживающих контакты с оппозицией очевидцев, что сирийские правительственные войска усилили удары по мятежникам в Восточной Гуте. Согласно их данным, военные с вечера воскресенья проводят обстрел пригорода при помощи авиации и артиллерии.

Спецпредставитель генсека ООН Стаффан де Мистура заявил, что мировое сообщество должно вынести для себя уроки из военного конфликта в Алеппо, чтобы не допустить повторения ситуации в Восточной Гуте, передает во вторник агентство Associated Press. По словам спецпредставителя, "в Восточной Гуте наблюдается постепенное усиление военного конфликта", который может превратиться в трагедию, подобную Алеппо.

Де Мистура возложил ответственность за ухудшение обстановки в Восточной Гуте на силы сирийского президента Башара Асада, отмечает Associated Press.

Сирийское государственное информационное агентство САНА сообщило, что вооруженные группировки нарушили соглашение о зоне деэскалации в Восточной Гуте и обстреляли во вторник ряд жилых районов столицы. Сообщается, что подразделения сирийской армии нанесли точные удары по пунктам, из которых велся обстрел, боевиками нанесен ущерб в живой силе и технике.

Теги: Сирия, Дамаск
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