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Госдеп призвал Россию прекратить поддержку режима Асада в Сирии

Американцы возложили на авиаудары Дамаска вину за более чем 100 жертв среди гражданского населения Восточной Гуты

Госдеп призвал Россию прекратить поддержку режима Асада в Сирии
Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт
Фото: AP/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Госдепартамент США призывает Россию прекратить поддержку президента Сирии Башара Асада.

"США серьезно обеспокоены эскалацией насилия недалеко от Дамаска в Восточной Гуте. Согласно недавним сообщениям, авиаудары непосредственно нацелены на госпитали, где продолжает еще находиться небольшая гражданская инфраструктура. И это привело к более чем 100 жертвам среди гражданского населения в течение последних 48 часов", - сказала официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Она подчеркнула, что сирийские власти "продолжают использовать тактику, которая ведет к гуманитарной катастрофе".

На вопрос журналиста о том, какие действия могут предпринять США, если Россия проигнорирует призыв прекратить поддержку сирийских властей, Нойерт ответила: "Вы хорошо знаете, что мы не предсказываем какие-либо действия, которые правительство США может или не может предпринять. Мы хотим оставить за собой право заниматься определенней деятельностью, если мы почувствуем, что нам это необходимо".

По словам Ноейрт, не только США, но и многие другие страны серьезно обеспокоены действиями, которыми занимается Сирия при поддержке России.

"Мы призываем все стороны к безоговорочной деэскалации насилия. Россия должна прекратить поддержку режима Асада, их союзников. Они несут ответственность за атаки, за гуманитарную ситуацию в Восточной Гуде и за число жертв среди гражданского населения", - заявила Нойерт.

Кроме того, представитель Госдепа отметила, что "США поддерживают призыв ООН о прекращении насилия на месяц, чтобы позволить наладить поставки гуманитарной помощи и немедленно эвакуировать мирных жителей в Восточной Гуте".

"Прекращение насилия должно начаться сейчас", - добавила она.

Теги: США, Россия, Сирия
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