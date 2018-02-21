Делегация КНДР отказалась от встречи с вице-президентом США в Пхенчхане

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Во время Олимпийских игр в Пхенчхане была запланирована "секретная встреча" вице-президента США Майка Пенса с сестрой северокорейского лидера Ким Ё Чен, которая "в последнюю минуту" отменилась по инициативе КНДР, пишет газета The Washington Post со ссылкой на офис Пенса.

"В субботу, 10 февраля, менее чем за два часа до того, как М.Пенс и его команда собирались встретиться с младшей сестрой лидера Северной Кореи Ким Ё Чен и (председателем президиума Верховного народного собрания КНДР) Ким Ён Намом, северокорейцы отказались от участия в запланированной встрече", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что американская сторона выразила сожаление в связи с отменой диалога в Пхенчхане.

ак отмечает офис вице-президента, "северокорейцы при отмене встречи выразили недовольство объявлением Пенсом новых санкций, а также его встречей с северокорейскими перебежчиками".

По словам чиновников Белого дома, президент США Дональд Трамп и Майк Пенс "рассматривали эту встречу как продолжение кампании администрации по оказанию максимального давления на КНДР".

"Проведение переговоров между Пенсом и северокорейцами, если бы они произошли, не предполагало само по себе смягчение линии администрации в отношении Северной Кореи", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

9 февраля заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах заявил журналистам, что вице-президент США М.Пенс и дочь американского президента Иванка Трамп не планируют встречаться с сестрой северокорейского лидера Ким Ё Чен во время Олимпийских игр в Пхенчхане.

Представитель министерства иностранных дел Северной Кореи также тогда заявил, что у высокопоставленной северокорейской делегации, которая прибудет на церемонию открытия Олимпийских игр, нет желания встречаться с представителями американской делегации.

Олимпийские игры проходят с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхане.