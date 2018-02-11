Премьер Южной Кореи устроил обед в честь руководства делегации КНДР на Играх

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ен встретился за обедом с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нама и Ким Ё Чжон - младшей сестрой лидера Северной Кореи Ким Чен Ына - и другими членами делегации.

Северокорейские представители прибыли в Южную Корею для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило в воскресенье, что северокорейская делегация провела в Южной Корее "откровенные и беспристрастные" переговоры. Вместе с тем, как обратили внимание наблюдатели, в сообщении агентства не упоминается о приглашении Ким Чен Ына Мун Чжэ Ину.

Вице-президент США Майк Пенс заявил по итогам посещения Южной Кореи для участия в церемонии открытия Олимпийских игр, что Вашингтон, Сеул и Токио сохраняют единство позиций по северокорейской ракетно-ядерной программе.

Как сообщалось ранее, Ким Чен Ын передал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину приглашение в Пхеньян. Его передала лично сестра северокорейского лидара Ким Ё Чжон, которая приехала на Олимпиаду в составе делегации КНДР. Она стала первым членом семьи северокорейских лидеров, посетившим Сеул со времен корейской войны.

Со своей стороны президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что может посетить межкорейский саммит в КНДР в будущем.

Официально XXIII Зимние Олимпийские игры стартовали в Пхенчхане 9 февраля. Финиширует Олимпиада 25 февраля.