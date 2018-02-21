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США отвергли предложение Палестины о проведении конференции по Ближнему Востоку

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Американская сторона выступила против предложенного главой Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом проведения новой международной конференции по Ближнему Востоку, сообщила израильская газета Jerusalem Post.

В ходе состоявшихся за закрытыми дверями консультаций по разрабатываемому США плану ближневосточного урегулирования американские представители - зять Дональда Трампа Джерад Кушнер, спецпредставитель США на международных переговорах Джейсон Гринблатт и постпред США при ООН Никки Хейли - в ответ на вопросы дипломатов сообщили, что подготовка такой конференции займет не менее года.

В то же время, американский план урегулирования может быть реализован в короткое время, отказавшись назвать конкретные сроки, пишет издание, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией на консультациях.

В сообщении издания нет конкретных деталей плана, указывается лишь, что американские представители заявили, что "обеим сторонам (Палестине и Израилю - ИФ) понравятся некоторые его моменты, а некоторые не понравятся".

Газета пишет также, что американцы подтвердили, что строительство израильских поселений на западном берегу Иордана не способствуют мирному процессу. В то же время они считают, что ранее предложенная США идея о замораживании строительства "доказала свою контрпродуктивность", однако уклонились от ответов на вопросы, будет ли эта идея включена в новый план урегулирования.

Ранее сообщалось, что американский план пока находится в стадии доработки.

Аббас во вторник предложил созвать Международную мирную конференцию, по итогам которой будет создан специальный механизм для решения израильско-палестинского конфликта.

"Мы призываем провести Международную мирную конференцию в середине 2018 года, которая будет созвана на основании норм международного права и резолюций ООН. В ней должны принять участие многочисленные государства, а также две стороны (ПНА и Израиль - ИФ) и другие страны, оказывающие непосредственное влияние (на процесс переговоров по палестинскому вопросу - ИФ)", - сказал Аббас, выступая на заседании Совбеза ООН.

"Необходимо сформировать многосторонний международный механизм, который будет создан на этой Международной конференции", - уточнил он.

Теги: Израиль, Палестина, США
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